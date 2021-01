Großeinsatz der Polizei nach Explosion in Eisenach

Unbekannte haben am führen Montagmorgen gegen 4.45 Uhr offenbar einen Sprengsatz vor bzw. in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Mühlhäuser Straße in Eisenach gezündet.

Das Wohnhaus wurde daraufhin evakuiert und weiträumig abgesperrt. Personen wurden nach ersten Angaben der Polizei nicht verletzt. An der Hausfassade wurde demnach ein Schriftzug mit politischem Bezug angebracht. Ein vor dem Haus abgestellter Pkw sei ebenfalls beschädigt worden.

Die Mühlhäuser Straße wurde wegen des Polizeieinsatzes zwischen der Julius-Lippold-Straße und der Ernst-Thälmann-Straße voll gesperrt.

Die Kriminalpolizei Gotha und das Landeskriminalamt haben die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen.

Nähere Einzelheiten zu den genauen Umständen sowie der Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt.

Weitere Meldungen der Polizei

