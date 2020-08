Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Güllelaster kippt um – Fahrer verletzt sich schwer

Der Mann musste am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Lkw-Fahrer habe beim Abbiegen in der Nähe von Obermaßfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Laster kippte daraufhin um, wodurch mehrere Kubikmeter Gülle ausliefen und sich über die gesamte Fahrbahn verteilten.

Die Straße musste rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Eine Gefahr für die Umwelt habe laut Wasserbehörde demnach nicht bestanden, hieß es.