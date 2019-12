Arnstadt. In der Nacht zu Samstag ist ein Streit in einer Gaststätte in Arnstadt eskaliert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handfeste Prügelei in Arnstädter Gaststätte: Mann und Frau verletzt

Bei einer Schlägerei sind in der Nacht zu Samstag in Arnstadt ein 30-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau verletzt worden.

In einer Gaststätte in der Innenstadt seien die beiden mit anderen Gästen zunächst in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung sei dann in eine handfeste Prügelei ausgeartet, in deren Verlauf drei bislang unbekannte Täter auf den Mann und die Frau eingeschlagen haben sollen.

Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei.

Wasserfontäne über Weimars Weihnachtsmarkt