Jugendlicher auf Heimweg mehrfach attackiert - Polizei nimmt Randalierer fest

Auf dem Nachhauseweg von einer Faschingsveranstaltung griffen Montag zwei junge Männer in der Carl-Schroeder-Straße in Sondershausen einen 18-Jährigen an. Sie sollen laut Polizei mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Ein Zeuge eilte dem Opfer zur Hilfe.

Nur kurze Zeit später attackierten die beiden Täter den 18-Jährigen, der in Richtung Markt geflüchtet war, erneut. Der Zeuge half dem Opfer wieder und brachte ihn mit dem Auto nach Hause. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um einen 17 und 20-Jährigen aus Sondershausen handeln.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Angriffe, dauern an. Das Opfer blieb unverletzt.

Mülltonnen auf Straße geworfen: Polizei trifft auf alten Bekannten

Auf einen alten Bekannten trafen Sondershäuser Polizisten am Montag gegen 21 Uhr. In der Frankenhäuser Straße warf der 23-Jährige mehrere Mülltonnen auf die Straße. Zeuge beobachteten den jungen Mann und verständigten die Polizei. Die konnte den Mann wenig später festnehmen und ins Krankenhaus zur Blutentnahme bringen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Erst wenige Stunden zuvor war er am Einkaufszentrum in der Lohstraße mit einem Bekannten bei einem Drogendeal in Streit geraten.

