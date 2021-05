Junger Motorradfahrer im Kyffhäuserkreis von Auto erfasst und schwer verletzt

Bad Frankenhausen. Bei einem Unfall ist ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 85 in Bad Frankenhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Im Kyffhäuserkreis ist ein 20-jähriger Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Der 31-Jährige Fahrer des Pkw war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 85 von Bad Frankenhausen in Richtung Seehausen unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin kam der junge Motorradfahrer von links. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete der 31-Jährige die Vorfahrt des 20-Jährigen und erfasste ihn.

Der Motorradfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

