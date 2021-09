Lastwagen erfasst 72-jährige Fußgängerin - Frau schwer verletzt, Fahrer flüchtet

Schmalkalden Zeugen konnten sehen, dass der Laster eine graue Plane hatte, auf der ein grünes "R" aufgedruckt war. Wer kann Angaben machen?

Ein bislang unbekannter Fahrer eines kleineren Lastwagens fuhr laut Polizei am Donnerstagmorgen, um 9:55 Uhr, auf der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden in Richtung Bahnhofstraße.

Er erfasste eine 72-jährige Frau, die gerade am Kreisverkehr die Straße überquerte. Die Fußgängerin verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.

Der LKW-Fahrer fuhr nach dem Unfall in Richtung Kasseler Straße weiter, ohne sich um die 72-Jährige zu kümmern. Zeugen konnten sehen, dass der Laster eine graue Plane hatte, auf der ein grünes "R" aufgedruckt war.

Die Suche nach dem LKW blieb bislang ergebnislos. Hinweise zum Unfallfahrzeug nimmt die Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

