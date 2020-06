Im Tunnel Alte Burg der A71 ist am Dienstag ein Lkw verunglückt. (Archivfoto)

Gräfenroda. Auf der A71 ist am Dienstag im Tunnel Alte Burg ein Lkw verunglückt.

Lkw fährt auf A71 gegen Tunnelwand

Im Tunnel Alte Burg bei Gräfenroda ist am Dienstagmittag ein Lkw verunglückt. Wie die Polizei informierte, sei ein 61-Jähriger Lkw-Fahrer gegen 12:30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A71 in Richtung Schweinfurt unterwegs gewesen , als er in der Röhre zu weit nach rechts geriet, einen Betonteiler und die Betonverkleidung im Tunnel beschädigte.

Die rechte Fahrzeugseite des Lkw sei erheblich beschädigt und der Schaden mit 15.000 Euro beziffert worden. Die rechte Bordwand war u.a. durch die Kollision aus der Verankerung gerissen worden. Der Schaden am Tunnel wurde mit ca. 1000 Euro veranschlagt.

Der Fahrer blieb unverletzt und er konnte die Unfallstelle, nachdem die beschädigte Bordwand gesichert worden war, noch aus eigener Kraft beräumen und mit seinem Sattelzug auf einen nahe gelegenen Autohof fahren.