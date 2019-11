Die Polizei will am heutigen Freitag weitere Details über den Fall veröffentlichen.

Mann spritzt Mädchen unbekannte Substanz und flüchtet

Die Polizei in Gelsenkirchen fahndet nach einem Mann, welcher am gestrigen Donnerstag einer 13-Jährigen eine noch unbekannte Substanz in den Körper gespritzt haben soll. „Die Ermittlungen werden heute fortgesetzt“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen.

Zum Gesundheitszustand des Mädchens machte er keine Angaben. Die 13-Jährige war nach dem Vorfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Welche Substanz der Täter ihr eingespritzt hat, war zunächst noch unklar.

Der 30 bis 40 Jahre alte Täter hatte die Jugendliche auf ihrem Weg zu einer Schulveranstaltung in der Innenstadt angesprochen und mit einem Taschenmesser bedroht. Er forderte sie auf, ihm auf einen Parkplatz zu folgen. Hier soll er eine Spritze hervor geholt und der 13-Jährigen die Substanz injiziert haben.

Bevor der Täter geflohen sei, soll er noch die Worte „Nummer sechs“ gesagt haben. Nach der Tat habe das Mädchen an einer Wohnungstür geklingelt und um Hilfe gebeten haben.