Misslungener Haarfärbeversuch - Mutter verletzt in Erfurt aus Wut Tochter

Da seit Wochen Friseursalons geschlossen haben, wissen sich manche nicht anders zu helfen und legen selbst Hand an. So geschah es am Wochenende bei einer 15-Jährigen und ihrer Mutter. Wie die Polizei am Montag informierte, färbte die 15-Jährige die Haare von ihrer Mutter.

Von dem Ergebnis schien die 34-Jährige offenbar wenig begeistert gewesen zu sein. Die beiden seien in Streit geraten, wobei die Mutter den Teenager angriff und die Tochter mit dem Knie im Gesicht verletzte. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet.