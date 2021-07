Motorradfahrer aus dem Landkreis Sömmerda stürzt am Kyffhäuser

Kyffhäuserkreis. Laut Polizeiangaben hat der junge Mann Glück im Unglück: Er erleidet einen Schock, während seine Maschine Schrott ist.

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Sömmerda bei einem Unfall auf der Bundesstraße 85 am Kyffhäuser. Der 24-Jährige erlitt durch einen Sturz einen Schock, während seine Ducati laut Polizei Schrott ist.

Der junge Mann war am Montag gegen 19.10 Uhr mit seinem Motorrad vom Kyffhäuser kommend in Richtung Kelbra unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Ducati, stürzte und rutschte von der Straße, teilt die Polizei mit.