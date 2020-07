Mehrere schwer verletzte Motorradfahrer bei Unfällen in Thüringen

Bei Verkehrsunfällen sind am Wochenende in Thüringen mehrere Motorradfahrer zum Teil schwer verletzt worden.

Erfurt. Vorfahrtsfehler, Kontrollverlust über die Maschine und extremer Alkoholgenuss waren die Ursachen für mehrere Unfälle mit Motorrädern am Wochenende in Thüringen.

Die Polizei in Thüringen hat an diesem Wochenende mehrere Verkehrsunfälle registriert, in welche Motorradfahrer und Kleinkraftfahrer verwickelt waren. Insgesamt sechs Personen erlitten dabei zum Teil schwere Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt über 30.000 Euro.

Vorfahrtsfehler: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Am Samstagmittag ereignete sich in Tegau im Saale-Orla-Kreis an einer Kreuzung ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen waren. Nach ersten Erkenntnissen wollte die aus Richtung Dragensdorf kommende Autofahrerin die L 3002 in Richtung Tegau überqueren. Dazu hielt die 22-Jährige an dem hier angebrachtem Stoppschild an und fuhr anschließend weiter. In diesem Moment übersah die 22-jährige Autofahrerin ein von rechts (aus Richtung Dittersdorf) kommendes Motorrad, das an dieser Kreuzung die Berechtigung zur Vorfahrt hat. Das Motorrad prallte gegen die rechte Autoseite, der Fahrer stürzte anschließend zu Boden. Der 50-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste anschließend ins Krankenhaus nach Gera gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 11.500 Euro.

Zu schnell gefahren: Mann prallt mit Motorrad gegen Steinmauer

Am Samstagnachmittag kam es auf der B85 im Kyffhäuserkreis zu einem Verkehrsunfall, als ein 28 Jahre alter Motorradfahrer zu schnell in eine Kurve fuhr. Der Mann verlor die Gewalt über seine Maschine und prallte damit gegen eine Steinmauer. Wie durch ein Wunder blieb der Motorradfahrer unverletzt. Der Schaden an der Mauer beträgt demnach 100 Euro, mit rund 2000 Euro wird von der Polizei der Schaden am Motorrad benannt. Im Anschluss musste die Feuerwehr die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen bereinigen. Dadurch kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der B85.

Wieder Vorfahrtsfehler: Motorradfahrer schwer verletzt

Im weiteren Verlauf des Samstagnachmittags kam es in Ilmenau-Roda (Ilm-Kreis) zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin wollte mit einem Transporter von einem Parkplatz auf die Straße in Richtung Elgersburg auffahren. Hierbei übersah sie ein sich nahendes Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 47-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden im Anschluss ins Ilm-Kreis-Klinikum nach Ilmenau gebracht. Der bei diesem Unfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei rund 16.000 Euro angegeben.

Schwer verletzt: Mit Motorrad von Straße abgekommen

Etwa zur gleichen Zeit ereignete sich in Streufdorf (Landkreis Hildburghausen) ein Unfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Berlin schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der L1134 aus Richtung Streufdorf kommend in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen und anschließend gestürzt. Dabei verletzte sich der 21-Jährige schwer und musste anschließend ins Krankenhaus nach Suhl gefahren werden.

Mit 2,54 Promille Motorrad gefahren und bei Sturz schwer verletzt

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer war am Samstagabend auf der K53 zwischen Gehren und Gräfinau-Angstedt im Ilm-Kreis unterwegs. Nach einer Linkskurve kam er von der Straße ab und stürzte anschließend mit seiner Maschine in den Straßengraben. Mit schweren Verletzungen musste der Mann anschließend ins Krankenhaus nach Ilmenau gefahren werden. Ein bei dem 56-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,54 Promille an. Der Führerschein des Motorradfahrers stellte daraufhin die Polizei sicher.

Simson-Fahrer verletzt sich schwer

Schwer verletzt hat sich auch ein Simson-Fahrer, der Samstagnacht auf der L1144 unterwegs war. Aus Richtung Pennewitz (Ilm-Kreis) kommend kam er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und stürzte anschließend zu Boden. Der Mann verletzte sich schwer und wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen in die Zentralklinik nach Bad Berka gefahren. Der entstandene Schaden wird von der Polizei mit 2000 Euro angegeben.