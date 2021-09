Beim Überholen: Motorradfahrer kollidiert frontal mit Auto

Hildburghausen. In der Nähe von Hildburghausen hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der B89 zwischen Veilsdorf und Hildburghausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer geriet hier bei einem missglückten Überholmanöver in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Auto.

Beide Autoinsassen wurden dabei leicht verletzt. In Folge des Frontalzusammenstoßes flog der Motorradfahrer mehrere Meter durch die Luft und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Biker wurde von Ersthelfern betreut, bis die Rettungskräfte eintrafen. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Hierbei handelt es sich um den dritten schweren Motorradunfall im Landkreis Hildburghausen in dieser Woche.

