Mutter und Kind bei Unfall auf Sommerrodelbahn teils schwer verletzt

Bei einer Fahrt auf der Sommerrodelbahn in Brotterode sind am Sonntag eine 39-jährige Mutter ihre sechsjährige Tochter verletzt worden (Symbolbild).

Brotterode. Bei einem Unfall auf der Sommerrodelbahn in Brotterode sind eine Frau und ihr Kind zum Teil schwer verletzt worden. Beide sind ins Krankenhaus gebracht worden.

Bei einer Fahrt auf der Sommerrodelbahn in Brotterode sind am Sonntag eine 39-jährige Mutter ihre sechsjährige Tochter verletzt worden. Laut Polizei waren sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve aus der Spur gekommen und gegen die Umrandung der Rodelbahn geprallt.

Die Frau verletzte sich schwer und auch ihre Tochter habe Verletzungen erlitten. Beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

