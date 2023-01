Nach drei Dieseldieben bei Sonneberg gefahndet - und erwischt

Sonneberg. Bei Sonneberg sind am Wochenende drei mutmaßliche Dieseldiebe gefasst worden. Der Mitarbeiter einer Sandgrube hatte die Täter per Videoüberwachung beobachtet und dann die Polizei alarmiert.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte die Sonneberger Polizei drei Dieseldiebe festnehmen.

Ein Mitarbeiter hatte per Videoaufzeichnung beobachtet, wie mindestens drei zunächst Unbekannte Diesel aus mehreren Baggern in der Sandgrube in Rottmar abzapften. Als die Beamten vor Ort eintrafen, rannten die Täter zunächst in unterschiedliche Richtungen davon. Sofort fahndeten mehrere Polizisten nach den Gesuchten und fanden zunächst im Wald mehrere, offensichtlich abgestellte, Dieselkanister.

Kurz darauf dann der Erfolg: Die drei Männer der Videoaufzeichnung - im Alter zwischen 22 und 24 Jahren - konnten durch die Fahndung aufgespürt und auf die Dienststelle gebracht werden. Die entsprechenden Ermittlungen wurden aufgenommen.

