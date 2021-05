Nordhäuser wirft im Drogenrausch Flaschen aus dem Fenster

In der Wohnung eines Flaschenwerfers in Sondershausen fanden Polizisten auch eine private Cannabiszucht.

Im Drogenrausch hat Mittwochnachmittag ein 25-Jähriger in der Ostrower Straße in Nordhausen Flaschen und Gläser aus dem Fenster seiner Wohnung. Über den Cityruf der Stadt wurde die Polizei über den Flaschenwerfer informiert. Als die Beamten in der Wohnung des jungen Mannes anrückten stießen sie dort auch auf eine kleine, private Cannabiszucht. Eine Pflanze war bereits gewachsen, in weiteren Töpfen hatte der Mann Samen gestreut. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Er selbst wurde zur eigenen Sicherheit ins Krankenhaus gebracht.