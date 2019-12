Sonneberg. Ein Weihnachtsbaumverkäufer hat in Sonneberg für einen Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Vor Ort gab es jedoch Anlass zur Verwunderung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Passant beobachtet Weihnachtsbaumverkäufer und ruft sofort Polizei

Am Samstagnachmittag meldete ein aufmerksamer Bürger, dass ein Weihnachtsbaumverkäufer augenscheinlich in einer hilflosen Lage in seiner Verkaufshütte liegen würde.

Er sei nicht ansprechbar, würde jedoch noch atmen. Neben den eingesetzten Beamten begab sich aufgrund der unklaren, gesundheitlichen Lage auch ein Rettungswagen zum Einsatzort.

Bei Eintreffen der Rettungssanitäter wurde festgestellt, dass der 38-Jährige seitlich auf dem Boden liegend eingeschlafen war, ohne auf Ansprache zur reagieren, so die Polizei.

Eine medizinische Ursache oder körperliche Schwäche konnte ausgeschlossen werden - der Mann setzte seinen Verkauf fort.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen