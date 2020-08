Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Weimar sucht nach 78-Jähriger

Schon seit Sonntag suchen Polizeibeamte. Am Montagmorgen flog der Polizei-Hubschrauber die Autobahn A4 ab. Der Grund ist ein Vermisstenfall. Die 78-jährige Eva Marie Oelhausen hat vermutlich schon in den Mittagsstunden am Sonntag ihre Wohnung im betreuten Wohnen an der Weimarer Jakobstraße verlassen und kehrte seit dem nicht zurück.

Die Frau sei stark dement, hieß es in der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei, leide aber an keinen erkennbaren körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen und sie sei gut zu Fuß. Jedoch könnten suizidale Absichten der Vermissten nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Suche nach der Frau kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz, der ihre Spur bis zur Autobahn verfolgen konnte. Deshalb wurde die A4 vorübergehend gesperrt und von Polizeibeamten am Boden und aus der Luft abgesucht. Inzwischen ist die A4 wieder freigegeben.

Die 78-jährige Eva Marie Oelhausen aus Weimar wird seit Sonntag vermisst. Foto: Jeffrey Boy

Frau Oelhausen ist 1,62 Meter groß. Sie hat grau-schwarze halblange Haare und ist vermutlich mit einem dunklen T-Shirt mit Blumenmuster, einer hellen Stoffhose und schwarzen halbhohen Schuhen bekleidet. Die Vermisste hat laut Polizei eine Umhängetasche mit Abbildungen der Trickfilmfiguren „Anna und Elsa“ (Die Eiskönigin, Walt Disney) bei sich.

Wer Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen kann, der wurde gebeten, diese telefonisch an die Polizei Weimar unter 03643 8820 zu geben.