Polizeieinsatz nach Schüssen in Erfurt

In Erfurt hat am Dienstag ein bisher Unbekannter um sich geschossen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hätten Anwohner der Rigaer Straße am Abend, gegen 17:30 Uhr, mehrere Schüsse wahrgenommen.

Die Polizei fand dann vor Ort eine beschädigte Straßenlaterne. Offenbar hatte eine Person mit einer Waffe auf die Laterne geschossen. Wer für die Schüsse verantwortlich ist und was für eine Waffe zum Einsatz kam, sei noch unklar.

