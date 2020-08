Meiningen. Ein Autofahrer bekam es in Meiningen mit der echten Polizei zu tun, nachdem er mit falschem Blaulicht und „Tatütata“ aus dem Smartphone die Straßen unsicher machte.

Polizist gespielt: 18-Jähriger braust mit Blaulicht und Martinshorn um Tankstelle

Ein Zeuge beobachtete laut Polizei am späten Dienstagabend einen Autofahrer, der mit Blaulicht und Martinshorn Runden um das Tankstellengelände in der Werrastraße in Meiningen fuhr.

Er informierte die Polizei und die stoppte den Mann in der Rohrer Straße. Mit den Vorwürfen konfrontiert gab er die Tat zu. Der 18-Jährige sagte, dass er das Martinshorn mit seinem Smartphone über die Fahrzeuglautsprecher abgespielt hat.

Das Blaulicht stellten die Polizisten sicher und ermitteln nun wegen Amtsanmaßung.

