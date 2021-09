Radfahrer entsorgt in Sömmerda Drogen

Sömmerda. Ein Tütchen mit Drogen wollte ein Fahrer vor einer Kontrolle entsorgen. Geholfen hat es ihm nichts.

Ein Radfahrer geriet in der Nacht zu Montag in Sömmerda in eine Verkehrskontrolle. Als der Mann in der Basedowstraße überprüft werden sollte, trat er in die Pedale, wie die Polizei mitteilte. Auf seiner Flucht warf er etwas in ein Gebüsch. Nach wenigen Metern wurde der 44-Jährige gestoppt. Bei ihm wurde nichts Verdächtiges festgestellt. Im Gebüsch stießen die Polizeibeamten allerdings auf ein Tütchen mit Drogen. Der Mann wurde angezeigt.

