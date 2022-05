Radfahrer in Nordhausen auf Radweg von Auto umgefahren

Nordhausen. 60-Jähriger wird glücklicherweise nur leicht verletzt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein 60-jähriger Radfahrer am Mittwochabend in der Halleschen Straße leicht verletzt. Der Mann befuhr den Radweg, als eine 20-jährige Autofahrerin von der Halleschen Straße nach rechts in die Jacob-Plaut-Straße abbiegen wollte und dabei die Vorfahrt des Radfahrers nicht beachtete.