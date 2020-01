Die Polizei in Jena hatte am Wochenende wieder einiges zu tun (Symbolfoto).

Jena. Das meldet die Polizei am Sonntag aus Jena.

Räuberischer Diebstahl – Luftgewehr gestohlen – Brennendes Auto

Die Polizei in Jena sucht einen Mann, der am Freitagabend im Rewe-Markt am Salvador-Allende-Platz bei einem Ladendiebstahl erwischt wurden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, gelang es dem Dieb zu flüchten, nachdem er eine Angestellte im Gerangel zur Seite stieß, um so seine Beute sichern. Jedoch ließ der Dieb einen Koffer zurück.

Die Ermittlungen hierzu laufen noch.

Kellereinbrüche

In der Nacht vom Freitag zum Samstag ereigneten sich mehrere Kellereinbrüche in der Camburger Straße und im Spitzweidenweg in Jena. Entwendet wurden nach Polizeiangaben unter anderem Fahrräder und ein Luftgewehr.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter Telefon 03641-810 entgegen.

Betrunkener Autofahrer

Am späten Samstagabend kontrollierte die Polizei am Fürstengraben in Jena einen 29-jährigen Autofahrer. Er habe eine auffällige Fahrweise gehabt, teilt die Polizei mit.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille.

Autofahrer übersieht Radfahrer in Rudolstadt – Mann wird schwer verletzt

Brennendes Auto

In der Nacht zu Sonntag versuchten Unbekannte, ein Auto am Ernst-Abbe-Platz anzuzünden. Das Feuer konnte jedoch zeitnah gelöscht werden.

Die Ermittlung zur vorsätzlichen Brandstiftung laufen. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Telefon 03641-810.

