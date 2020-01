Eisenberg. Unbekannte haben diesmal in der Bahnhofstraße zugeschlagen.

Schon wieder Zigarettenautomat in Eisenberg gesprengt

Am frühen Sonntagvormittag wurde ein Zigarettenautomat in Eisenberg aufgesprengt. Zeugen berichteten, dass sie gegen 8 Uhr eine Detonation wahrgenommen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Vermutlich mittels eines illegalen Böllers haben Unbekannte den Automaten beschädigt. Ob der oder die Täter etwas gestohlen haben, wird derzeit noch ermittelt. Am Tatort in der Bahnhofstraße konnten durch die Beamten Zigarettenschachteln, Münzgeld und eine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt sichergestellt werden.

Bereits in der Silvesternacht hatten Randalierer einen Automaten in Eisenberg gesprengt, als sie Pyrotechnik in den Ausgabeschacht des Automaten gelegt hatten.