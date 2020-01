Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schuppen in Manebach brennen nieder

Ein Feuer in Manebach (Ilmkreis) hat in der Nacht zum Mittwoch einen Schaden von 50.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, seien gegen 1.30 Uhr zwei Schuppen in der Schmücker Straße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die Flammen griffen auch auf die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses über. Menschen wurden nicht verletzt. Zeugen, die Beobachtungen bei dem Brand gemacht haben, können sich bei der Kriminalpolizei Gotha unter Telefon 03621/ 781424 oder 03621/ 781124 und der Bezugsnummer 0011932/2020 melden.