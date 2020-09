Mellingen. Am Donnerstagnachmittag ist ein Skoda-Fahrer mit einem Lkw kollidiert und verletzt worden.

Schwerer Unfall auf A4: Fahrbahn in Richtung Dresden gesperrt

Auf der A4 zwischen Mellingen und Magdala in Fahrtrichtung Dresden ist ein Skoda-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 13.50 Uhr mit einem Lkw kollidiert. Nach bisherigen Ermittlungen sei die Ursache des Unfalls noch nicht bekannt.

Rettungssanitäter, Kameraden der Feuerwehr sowie die Autobahnpolizei rückten sofort aus. Ein Ersthelfer hatte sich bereits um den verletzten Autofahrer gekümmert, als der Notarzt eintraf.

Skoda kollidiert auf A4 mit Lkw Ein Ersthelfer hielt sofort geistesgegenwärtig an und kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten Autofahrer. Foto: Fabian Peikow / Thueringen 112



Skoda kollidiert auf A4 mit Lkw Der Pkw erlitt einen Totalschaden. Die Sachschäden am Lkw hielten sich in Grenzen. Die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kam, laufen noch. Foto: Fabian Peikow / Thueringen 112



Die Feuerwehr sperrte die rechte Fahrbahn für den Verkehr in Richtung Dresden ab und räumte sowie reinigte die Spur von Trümmerteilen und auslaufenden Flüssigkeiten. Der Gegenverkehr konnte die Unfallstelle normal passieren. An dem Skoda entstand ein Totalschaden. Am Lkw waren nur geringe Sachschäden festzustellen.

