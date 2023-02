Steinschlag zerstört Pkw im Kreis Schmalkalden-Meiningen

Ein Gesteinsbrocken zerstörte den Pkw einer 21-Jährigen am Donnerstag in Fambach. (Symbolbild)

Fambach. Ein Gesteinsbrocken traf das Auto einer 21-jährigen Fahrerin am Donnerstagabend in Fambach und zerstörte es. Die Straße Unter der Todenwarth wurde gesperrt.

Einen Schrecken muss eine 21-jährige Frau am Donnerstagabend in Fambach erlitten haben. Mit ihrem Auto fuhr sie die Straße Unter der Todenwarth entlang. Da löste sich nach Angaben der Polizei ein Gesteinsbrocken am Hang entlang der Strecke, rollte den Abhang hinunter und traf den Fiat der Frau frontal.

Sie blieb unverletzt, aber der PKW war Schrott. Die Strecke musste für den Verkehr gesperrt werden, bis die Hangsicherungsüberprüfung abgeschlossen ist.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.