Bei einem Einbruch in der Krämpfervorstadt sind auch etliche Pakete geöffnet worden, die zu einer Paketannahmestelle gehören.

Tablets und Handys aus Erfurter Geschäft gestohlen

Für einen Ladenbesitzer in der Erfurter Krämpfervorstadt brachte der Donnerstag eine böse Überraschung mit sich. Als der Geschäftsinhaber am Morgen in sein Geschäft kam, musste er feststellen, dass bei ihm eingebrochen wurde. Ihm fehlten mehrere I-Phones, Tablets und auch Handyzubehör.

Wie die Polizei mittelte, waren außerdem etliche Pakete geöffnet worden, die zu einer Paketannahmestelle in dem Laden gehörten. Den Beutewert schätzt der Besitzer auf rund 7000 Euro.

