Teurer Unfall mit einem Verletzten in Erfurt: Kreuzung kurz gesperrt

Erfurt. Diesen Unfall gab es am Dienstag früh in Erfurt.

Auf dem Leipziger Platz krachte Dienstag früh ein Transporter in einen Lastwagen. Der Lkw fuhr nach ersten Erkenntnissen von vor Ort auf der Liebknecht-Straße in die Richtung Erfurt-Süd und der Transporter wollte von der Leipziger Straße in die Liebknecht-Straße abbiegen. Auf der Kreuzung stießen die Fahrzeuge zusammen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer des Transporters dabei verletzt.

Der Leipziger Platz musste nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt werden. Der Schaden soll schätzungsweise bei über 20.000 Euro liegen.

Außerdem gab es Dienstag früh einen weiteren Unfall in Erfurt:

Zwei Verletzte nach Unfall in Erfurt.

