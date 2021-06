Sömmerda. Langfinger haben in Sömmerda reiche Beute gemacht.

In der Nacht zum Mittwoch trieb sich ein Dieb in einem Keller in Sömmerda herum. In der Heinrich-Heine-Straße war der Langfinger in ein Mehrfamilienhaus gelangt und hatte einen Kellerraum aufgebrochen. Neben einem Adapter zur Befestigung eines Kindersitzes stahl der Dieb ein E-Bike im Wert von über 4000 Euro.