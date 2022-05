Unbekannte brechen in Firma im Ilm-Kreis ein und hinterlassen erheblichen Sachschaden

Frankenhain. Unbekannte Täter sind in eine Firma in Frankenhain eingebrochen und haben Wertsachen gestohlen. Sie durchsuchten sämtliche Räume, auch die Umkleidekabinen.

Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 14.45 Uhr, in ein Firma Am Silberblick in Frankenhain eingebrochen. Um Zugang zum Gebäude zu verlangen, hebelten die Täter laut Polizei ein Fenster auf. Daraufhin durchsuchten sie sämtliche Räume inklusive Umkleiden, Arbeitshallen und Büros.

Die Täter hebelten Werkzeugschränke und Spinde auf und entwendeten aus einem Kaffee- und Snackautomaten Bargeld und Genussmittel in bisher unbekannter Höhe. Der Sachschaden in der Firma wird auf etwa 12.000 bis 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 03677/601124 bei der Polizei melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.