Unbekannte stehlen an Bahnstrecke Kommunikationskabel von 6,5 Kilometer Länge

Themar. In Themar haben Unbekannte Anfang September an einem Bahnabschnitt in einer Höhe von 8 Metern Kommunikationskabel von insgesamt 6,5 Kilometer Länge gestohlen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 03.09.2021 (14 Uhr) bis 06.09.2021 (12 Uhr) insgesamt 6,5 Kilometer des Streckenfernsprechkabels am Bahnabschnitt zwischen Themar und Schleusingen. Die Kabel haben einen Durchmesser von ca. 3,5 Zentimeter und befanden sich zum Teil in einer Höhe von 7 bis 8 Metern. Die Täter müssen Spezialwerkzeug genutzt haben, um an das Diebesgut zu gelangen.

Ein Schaden von 210.000 Euro entstand. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen sowohl zur Nachtzeit als auch am Tage bemerkt haben oder die gesehen haben, wie vermeintliche Arbeiter an den Fernsprechkabeln hantierten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.