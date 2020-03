Verkehrsbehinderungen nach Unfall in Nordhausen: Zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall sorgte Donnerstagmorgen in Nordhausen für Verkehrsbehinderungen. Gegen 5 Uhr befuhr ein 36-jähriger Golf-Fahrer den Neuen Weg in Werther. Als er über die Kreuzung Halle-Kasseler-Straße Richtung Hesserode fuhr, beachtete er die Vorfahrt einer 53-jährigen Skoda-Fahrerin aus Richtung Nordhausen nicht. Beim Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht, heißt es in der Meldung der Polizei. Zudem mussten beide Autos abgeschleppt werden. Gegen 6.30 Uhr sei die Kreuzung wieder frei befahrbar gewesen, heißt es weiter.

