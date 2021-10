Unfall zwischen drei Fahrzeugen in Sömmerda: Schwerverletzter mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Sömmerda. Bei einem Unfall in Sömmerda sind zwei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Autofahrer musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen ist am Freitagabend in Sömmerda ein Autofahrer schwer verletz worden. Laut Polizei wollte ein 71 Jahre alter VW-Fahrer in der Frohndorfer Straße nach links in eine Kleingartenanlage abbiegen und musste dafür verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 23-Jähriger mit einem Peugeot kam daraufhin ebenfalls zum Stehen.

Der dahinterfahrende 24-jährige Mercedes-Fahrer übersah offenbar die vor ihm haltenden Fahrzeuge und fuhr nahezu ungebremst auf den Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob er diesen auf den VW.

Der 24-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der 23-jährige Peugeot-Fahrer sei leicht verletzt worden.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8000 Euro. Gegen den 24 Jahre alten Fahrer des Mercedes wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

