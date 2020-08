Meuselwitz. Die Feuerwehr musste am Dienstagabend für einen Brand ausrücken. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar.

Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Brand in der Bahnhofstraße im Altenburger Land gelöscht. Nach Angaben der Polizei war ein aus alten Bahnschwellen gebauter Blumenkasten in Brand geraten. Wie es zu dem Feuer kam, sei bislang noch ungeklärt.

Bei dem Brand seien keine Personen verletzt worden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Brandursache liefern können. Diese werden unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen genommen.

