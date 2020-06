Aktuell durchsucht ein Großaufgebot der Polizei Wohnungen und Gewerbeimmobilien sowie Autos in Erfurt. Auch in Buhla im Eichsfeld laufen zur Stunde Razzien.

Verdacht auf Geldwäsche: Polizei durchsucht Häuser in Erfurt und im Eichsfeld

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verdacht auf Geldwäsche: Polizei durchsucht Häuser in Erfurt und im Eichsfeld

Erfurt. Wegen des Verdachts auf Geldwäsche-Geschäfte gibt es in Erfurt und im Eichsfeld derzeit zahlreiche Durchsuchungen. Aktuell durchsucht ein Großaufgebot der Polizei Wohnungen und Gewerbeimmobilien sowie Autos in Erfurt. Auch in Buhla im Eichsfeld laufen zur Stunde Razzien. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei suchen die Staatsanwaltschaft Gera und das Landeskriminalamt nach Beweisen für Geldwäscheaktivitäten eines Armeniers.

Der Mann und seine Lebensgefährtin stehen im Verdacht, eine hochpreisige Immobilie mit Geld aus illegalen Aktivitäten gekauft zu haben. Darum ist bei den Durchsuchungen auch die Gemeinsame Finanzermittlung von Zoll und LKA beteiligt. Die Durchsuchungen betreffen Räumlichkeiten der Verdächtigen sowie von Zeugen.

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN handelt es sich bei dem Verdächtigen um ein führendes Mitglied eines armenischen Clans. Er war schon bei der Schießerei in einem Spielcasino im Jahr 2014 und bei einer Schlägerei nach einem Boxkampf in Erfurt im April 2017 beteiligt. Mehrfach beschäftigte er die Erfurter Polizei, als er alkoholisiert durch Erfurt fuhr.

Weitere Polizeimeldungen aus Erfurt