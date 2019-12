Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verlorenes Handy führt zu vermeintlichem Ladendieb

Pech hatte ein Ladendieb am Donnerstagnachmittag in Nordhausen. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigte der Mann in einem Einkaufsmarkt am Pferdemarkt Bekleidung im Wert von rund 150 Euro zu stehlen.

Als er dabei erwischt und angesprochen wurde, reagierte der Ertappte aggressiv und ergriff die Flucht.

Verfolgt vom Sicherheitspersonal konnte der 28-Jährige zunächst entkommen. Er verlor unterwegs sein Handy und ein Basecap. Beide Sachen führte die Polizei auf die Spur des Täters.

