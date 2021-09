Vermutlich vergiftetes Hundefutter in Zella-Mehlis ausgelegt

Zella-Mehlis. Zwei Tiere haben sich vergiftet und mussten ärztlich behandelt werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach dem Verzehr von möglicherweise vergiftetem Hundefutter in einer öffentlichen Anlage in Zella-Mehlis im Landkreis Schmalkalden-Meinigen sind zwei Tiere mit Vergiftungserscheinungen ärztlich behandelt worden.

Wie die Polizei in Suhl am Donnerstag mitteilte, wird wegen auffälliger Bestandteile in dem sichergestellten Futter vermutet, dass ihm eine unbekannte Substanz untergemischt wurde. Es wurde zur Untersuchung in das Landesamt für Verbraucherschutz gesandt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen:

70-Jähriger schwer verletzt: Auto überschlägt sich auf Waldweg bei Oberhof

Radfahrer bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Blaulicht.