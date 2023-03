Vier Verletzte und 60.000 Euro Schaden bei Unfall im Ilm-Kreis

Langewiesen. Bei einem Unfall auf der auf der L1140 sind im Ilm-Kreis vier Personen verletzt worden, zudem entstand hoher Sachschaden. Das ist passiert:

Vier Personen sind am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr auf der L1140 in Langewiesen (Ilm-Kreis) verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 27-jährige Mazda-Fahrerin den Kreisverkehr passieren und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von ihrer Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit. Der Mazda kollidierte daraufhin mit dem Audi einer wartenden 56-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Audi-Fahrerin und ihre 38-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Der Mazda stieß anschließend noch gegen einen ebenfalls dort verkehrsbedingt haltenden Mercedes eines 62-Jährigen. Auch dessen Fahrer wurde leicht verletzt, ebenso wie die 27-jährige Mazda-Fahrerin.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden von rund 60.000 Euro. Auf der Landstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.