Vollsperrung auf A71 nach Unfall

Rentwertshausen. Die A71 ist am Montagnachmittag nach einem Unfall in Richtung Sangerhausen zwischen Rentwertshausen und Meiningen-Süd voll gesperrt.

Kurz nach 14 Uhr kam es am Montag auf der A71 in Richtung Sangerhausen zwischen Rentwertshausen und Meiningen-Süd zu einem Unfall, bei dem Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den beteiligten Fahrzeugen um zwei Kleintransporter. Am Unfallort kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Derzeit liegen Informationen vor, dass zwei Personen bei dem Unfall verletzt wurden. Die Richtungsfahrbahn Sangerhausen wurde voll gesperrt.