Wenn die Burg brennt: Großübung simuliert Horrorszenario auf Burg Gleichenstein

Graf Ernst von Gleichenstein II., der Kater der Burg, lag ruhig neben dem Ofen im Nebengelass seines Zuhauses, als um ihn Tumult ausbrach. Spätestens als er die Verletzten sah, nahm er Reißaus und wart den ganzen Tag nicht mehr gesehen. Dabei trug die Großübung von Technischem Hilfswerk (THW), Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK), die am Samstag auf der Burg Gleichstein stattfand, sogar seinen Namen: „Graf Ernst“.

Angeleiert hatte die ganze Sache Nick Schröder, der in Eschwege ehrenamtlich beim THW tätig ist, den Burgherren Christoph Weidner gut kennt und im vergangenen Sommer bei einem Konzert auf der Burg war. „Ich weiß, was wir können“, sagte der 21-Jährige Übungsleiter, „und ich dachte, es sei eine gute Übung für unseren Bergungstrupp.“ Angefangen hatte die Idee mit einem kleinen Wanddurchbruch. „Aber als ich dann hier war, habe ich gesehen, was alles möglich ist.“

Planung der Übung dauerte Monate

Das Einsatzszenario: Ein starkes Erdbeben während einer Veranstaltung auf dem Burggelände, eingestürzte Gebäudeabschnitte mit vielen Verschütteten und Verletzten. Die Einsatzkräfte fanden am Samstag eine „brennende“ Burg vor. Aus den offenen Türen qualmte der Rauch in dicken Schwaden, Nebelmaschinen sorgten dafür. Aus dem Inneren drang das Husten und die Rufe von Verletzten. Eine Wand war eingestürzt, dort könnten sich verschüttete Personen befinden. Kurz vor dem Burghof war ein Auto verunglückt. Dort war eine Person, eigentlich ein Dummie, eingeklemmt. Hinter der Burg wurde eine abgestürzte Person simuliert, die Höhenrettung musste ran. Außerdem wurden Radlader, Teleskoplader und Minibagger vom THW angefordert, um die eingefallenen Gebäudeteile zu beräumen.

Von Ende September vergangenen Jahres bis zum Januar dieses Jahres dauerte die Planung für die Übung. Seit Freitagabend hatten die THWler das Gelände vorbereitet. Am frühen Samstagmorgen wurde alarmiert und zwar Einheiten des THW aus Bad Hersfeld, Witzenhausen, Eschwege, Großalmerode, Heiligenstadt, Homberg (Efze) und Northeim sowie ein Katastrophenschutzzug der Feuerwehren aus der Gemeinde Wehretal und Worms und ein Sanitätszug aus Kassel. Hinzu kam eine Betreuungskomponente aus dem Werra-Meißner Kreis und das DRK aus Eschwege. Auch wurde die Burg von einem Team aus Baufachberatern begutachtet. Mit einem Laser wurde dazu ständig der Abstand von Einsatzfahrzeug und Burg gemessen, um eine Einsturzgefährdung vorauszusagen.

Große Katastrophenübung auf Burg Gleichenstein

Eichsfelder Feuerwehren sollten eigentlich auch an der Übung teilnehmen. Jedoch mussten Wachstedt und Dingelstädt aufgrund ihrer erhöhten Einsatzlage in den vergangenen Wochen absagen. Man wollte die Ehrenamtler nicht noch mehr belasten, erklärte Nick Schröder ihr Fehlen vor Ort. Man wolle aber die hier gesammelten Erfahrungen mit den Wehren vor Ort teilen. Ohne sie war auch mehr als genug auf dem Burggelände los.

„Aufgebrachte Angehörige“ erschweren Szenario

Feuerwehrkameraden in Atemschutz suchten im Inneren der Burg nach den Verletzten, brachten sie auf den Burghof, wo sie versorgt wurden. Zwölf Mimen und vier Dummies wurden zu Übungszwecken auf dem Gelände untergebracht. Die jungen Freiwilligen, die als verletzte Personen dienten, hatten sich zuvor im Nebengelass der Burg Wunden geschminkt. Das hatte auch den Kater vertrieben.

Um die Übung möglichst echt wirken zu lassen, wuselten zwei der Mimen auf dem Burghof herum und gaben die besorgten und aufgebrachten Angehörigen, die es den Ersthelfern zum Teil schwer machten, ihre Arbeit gewissenhaft auszuführen. „Aber auch das gehört zum Einsatz“, sagte Nick Schröder. Ebenso wie der Leichenwagen, der am Ende der Übung auf den Burghof fuhr und Leichensäcke einlud. „Natürlich ist das krass. Aber wenn man sowas nicht übt, erwischt es einen eiskalt, wenn man wirklich einen toten Menschen im Einsatz sieht“, so der Übungsleiter.

Auf dem Burggelände passierten also den ganzen Tag mehrere Dinge auf einmal. Verletzte wurden geborgen und versorgt, Angehörige betreut, es wurde gemessen, gesucht, abgesichert. Über allem hingen die Sätze, die blechern über den Sprechfunk zu hören waren, ab und zu Rufe.

Brandschutzkonzept aus den 80gern

„Es ist gut, so ein Szenario mal durchzuspielen“, sagte Christoph Weidner. „Denn bei den Bauarbeiten hier oder auch bei Veranstaltungen kann schon etwas passieren. Man will ja nichts herbeireden, aber wenn etwas passiert, wäre es schrecklich, wenn die Feuerwehr vor dem Tor steht und nicht durch kommt.“ Das Brandschutzkonzept der Burg sei aus den 80er Jahren, so der Burgherr, und bedarf einer Überarbeitung. Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Übung sollten also auch dafür dienen.

Was die Übung aber vor allem schulte, war die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und zwar grenz- und organisationsübergreifend. „Es ist nicht mehr mein Feuer - dein Feuer“, sagte Nick Schröder. Wir müssen mehr zusammen arbeiten. Das Eichsfeld hat das erkannt. Das sieht man auch an dem neuen Stützpunktfeuerwehrkonzept, das ja auch grenzübergreifend angelegt ist.“