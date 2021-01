Wilderei im Wartburgkreis? Polizei sucht Zeugen

Ein angeschossenes, junges Reh entdeckten Anwohner im Zeitraum zwischen dem 8. und 9. Januar in Ruhla im Bereich Obere Krümme bzw. An der Krümme. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, musste das Tier aufgrund seiner Verletzungen von einem Jäger erlöst werden.

Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Jagdwilderei eingeleitet worden.

Wer hat im fraglichen Zeitraum im genannten Bereich Schüsse gehört? Wer hat Personen bei der Jagdausübung beobachtet oder von einer Jagd berichten hören? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegen.

