Apolda. Zwei kleine Kinder, vier und fünf Jahre alt, sind am Samstag allein in Apolda unterwegs gewesen. Die Polizei informierte schließlich das Jugendamt.

Zwei kleine Kinder allein in Apolda unterwegs – Zeugin ruft Polizei

Weil zwei kleine Kinder am Samstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, allein in der Nähe des Bahnhofs in Apolda unterwegs waren, verständigte eine Passantin die Polizei.

Wie sich später herausstellte, waren die Kinder im Alter von vier und fünf Jahren, zusammen mit ihrer Mutter, bei einer Bekannten in Apolda zu Besuch. Dort wurden die beiden Frauen dann auch angetroffen, heißt es im Polizeibericht.

Frauen standen unter Drogeneinfluss

Den Angaben zufolge hätten beide noch geschlafen und außerdem unter Drogeneinfluss gestanden. In der Wohnung wurden zudem Betäubungsmittel gefunden.

Das Jugendamt wurde, zur Klärung der weiteren Unterbringung der Kinder, hinzugerufen.

