Alles außer Spießer: Diese beiden Thüringer wollen „Die Bachelorette“ erobern

Mit der großen Liebe wollte es bisher bei der 24-jährigen Melissa nicht klappen - ein Glück für die 20 Liebesanwärter, die in diesem Jahr bei „Die Bachelorette“ um ihr Herz kämpfen.

Erfurt. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein und haben doch alle ein gemeinsames Ziel: Die letzte Rose von Bachelorette Melissa zu ergattern. In diesem Jahr versuchen es auch zwei Thüringer.

Wenn der Sommer zu Ende ist, buhlen bei RTL wieder 20 Single-Männer um eine einzige Frau. Melissa heißt die Bachelorette 2020. Ihre Liebesreise ist am Mittwoch gestartet. Unter den 20 Männern, die sich auf Kreta den Kopf verdrehen lassen wollen, sind auch zwei gebürtige Thüringer.

20 Single-Männer, die nur ein Ziel haben: Die letzte Rose von Bachelorette Melissa zu ergattern. Der Kampf um das Herz der Stuttgarterin ist eröffnet. Foto: RTL Television GmbH

Maurice ist 25 Jahre alt, stammt aus Gera und ist nun Fitness- und Gesundheitstrainer in Neuruppin. Sein Credo: „Eifersucht gehört dazu.“ Die bevorstehende Konkurrenzsituation hat einen gewissen Reiz für ihn: „Ich bin gespannt, ob ich eher auf Attacke gehe oder mich zurückziehe.“

Auch Patrick aus Friedrichroda (Landkreis Gotha) wird die Muskeln spielen lassen. Er war auf dem Sportgymnasium in Oberhof, ist mittlerweile allerdings Personal- und Fitnesstrainer in München. Der 29-Jährige geht recht selbstbewusst in den Wettbewerb und sagt: „Die anderen Männer sind für mich keine Konkurrenz.“

Wer wird nun Melissas Nummer 1? Wer kann überzeugen und bekommt die letzte Rose? Mitfiebern können die Zuschauer jeden Mittwoch, 20.15 Uhr. So viel sei schon verraten: Für einen Kandidaten hat das Abenteuer in der ersten „Nacht der Rosen“ bereits ein jähes Ende gefunden.

