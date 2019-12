Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Ärzteball 2020: Kartenverkauf startet Montag

Der Kartenverkauf für den Ärzte- und Apothekerball am 25. Januar im Mercedes-Autohaus der Peter-Gruppe beginnt am kommenden Montag, dem 16. Dezember. Immer werktags von 8 bis 17 Uhr werden die Tickets im Direktverkauf im Autohaus Peter in der Marketingabteilung verkauft, teilt die Autogruppe mit. Der Dresscode für den Ball lehne sich allerdings nicht an das Motto „Fürstliches im Stil der Zwanziger“ an. Elegante Ball- und Abendkleidung ist angesagt.