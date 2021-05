Buga bewirbt sich als Modellprojekt

Der Haupteingang der Ega, dem Herzstück der Buga in Erfurt.

Erfurt. Die Organisatoren wollen Hallen schnell öffnen und Veranstaltungen ermöglichen. So soll es gelingen.

Die Bundesgartenschau in Erfurt verzeichnet nach den ersten zehn Tagen rund 34.000 Besucher und den Verkauf von fast 40.000 Dauerkarten. Geschäftsführerin Kathrin Weiß ist mit dem Start zufrieden, sie sehnt für die kommenden Wochen allerdings Erleichterungen bei Besuchen auf den kostenpflichtigen Ausstellungsflächen Egapark und Petersberg herbei. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

Diese können derzeit nur im Außenbereich sowie mit Anmeldung über die Buga-Internetseite und einem negativen Corona-Test betreten werden.

Die Ega im Glanz der Buga Die Ega im Glanz der Buga Seit August war der Egapark geschlossen, um für die Buga herausgeputzt zu werden. Mit der Eröffnung der Gartenschau gibt es nun viel zu entdecken -- vom sanierten Liliengarten und Karl-Foerster-Garten bis zu den Buga-spezifischen Bereichen wie Themengärten, Garten-Ideen oder der Grabkultur. Auch das Große Blumenbeet erstrahl in frischem Glanz. Foto: Holger Wetzel

Zudem wünscht sie sich, dass Hallen und Ausstellungen bald öffnen dürfen und auch Veranstaltungen möglich sind. Um diese Chance zu erhöhen, bewirbt sich die Buga bei Stadt und Land als Modellprojekt. Kathrin Weiß ist überzeugt, dass die bis 10. Oktober dauernde Buga ein Erfolg wird, erst recht, wenn bald Hotelübernachtungen erlaubt sind.

Zusätzlich zu den verkauften Dauerkarten sind bis zum Herbst etwa 1,4 Millionen Tagesgäste nötig, damit die Buga kein größeres Finanzloch aufweist.

