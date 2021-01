Eine Bürgschaft für fünf Jahre – Jenaer Verein engagiert sich für Flüchtlingspatenschaften

Ein Schnappschuss vom Moment der Erleichterung: Mohammed S. kann seine Schwester und ihre Kinder am Flughafen in Empfang nehmen.

Jena. Wie ein Verein in Jena syrischen Flüchtlingen hilft, ihre Angehörigen in Sicherheit zu bringen.

Der Flieger aus Beirut landet zwanzig Minuten vor Mitternacht in Berlin. Kurze Zeit später steht der Syrer Mohammed S. vor seiner Schwester und ihren drei Kindern. Auf diesen Tag hat er lange gewartet. Sein Schwager war im Krieg verschollen, die Schwester und die Kinder schutzlos und in ständiger Gefahr. Er war krank vor Sorge. Dass sie jetzt hier sind, sagt er, ist wie ein Traum. Trotz Bürgerkrieg, trotz Corona. Er kann es bis heute nicht richtig glauben.

Mohammed S., der um Anonymität bittet, kam 2015 nach Deutschland. Die Überfahrt über das Mittelmeer gelang erst beim zweiten Versuch. Beim ersten wurden sie von Kriminellen auf dem Meer überfallen und ausgeraubt. Stundenlang trieb das Boot ohne Motor auf dem Wasser. Er hatte gedacht, er muss sterben. Und als er dann in Thüringen ankam, dachte er, er würde seine Familie in Damaskus sehr lange Zeit nicht sehen, die Eltern vielleicht nie mehr. Nie könnte er zulassen, dass sich seine Nächsten der Lebensgefahr einer solchen Flucht aussetzen.

Dass nun seine Schwester und die Kinder trotzdem in Sicherheit sind, beruht auf dem sogenannten „Landesaufnahmeprogramm“. In groben Zügen: Syrische Flüchtlinge können nahe Verwandte nachkommen lassen, müssen sich aber verpflichten, fünf Jahre lang für alle Kosten der Lebenshaltung aufzukommen, Krankheit, Schwangerschaft oder Pflegebedürftigkeit ausgeschlossen. Ohne eine solche Erklärung stellt keine deutsche Botschaft ein Visum aus. Bei der Berechnung der Lebenshaltungskosten orientieren sich die Behörden an den Hartz-IV-Sätzen. Wenn das Einkommen nicht reicht, bleibt nur die Hoffnung auf einen Außenstehenden. Einen Menschen, dem es wirtschaftlich gut geht und der bereit ist, ein hohes finanzielles Risiko einzugehen.

Aus Hilfe ist längst eine Freundschaft geworden

Mohammed S. fand solche Menschen. Der Polizeibeamte Michael Gerner hat gemeinsam mit der Linken-Politikerin Katharina König-Preuss die Verpflichtungserklärung unterschrieben. Mohammed S. und Michael Gerner kennen sich schon fünf Jahre. Aus einer Hilfe im Ankommen, sagt der Polizist, ist längst eine Freundschaft geworden.

Jemand wie er, der seit Jahren in der Flüchtlingshilfe engagiert ist, kann ermessen, was das Wort Visum für Menschen wie Mohammed S. bedeutet. Aber es geht nicht nur um Formalitäten. Der Unterhalt für die Familie muss gestemmt werden, unbezahlbar für einen 24-jährigen Optiker-Azubi. Michael Gerner hat einen Unterstützerkreis gegründet, der regelmäßig spendet.

Verein „Thüringer Flüchtlingspaten“ wirbt um Spenden

Hilfe findet Gerner außerdem beim Jenaer Verein „Thüringer Flüchtlingspaten“. Dessen Idee: Um das Risiko für die Bürgen auf viele Schultern zu verteilen, werden Spenden eingeworben, jeder Betrag ist willkommen. Seit seiner Gründung 2016, sagt Franka Maubach vom Vorstand, sind etwa 30 Angehörige von Flüchtlingen geholt werden. Die Zahl mag klein erscheinen. Aber es ist der einzige Weg, Menschen legal und ohne Lebensgefahr aus dem Bürgerkriegsland herauszuholen. Diese Chance, sagt sie, darf man nicht verfallen lassen.

Dass es diese Chance überhaupt gibt, ist nicht selbstverständlich. Thüringen gehört zu den wenigen Bundesländern mit einem Aufnahmeprogramm, und es ist das einzige, das gerade erst diese Regelung bis 2022 verlängert hat. 1200 Menschen konnten bislang über dieses Programm hier Schutz finden.

Zwei Jahre hatte es gedauert, bis die deutsche Botschaft in Beirut die Visa für Mohammeds Schwester und die Kinder ausgestellt hatte. Eine Wohnung in Jena war gefunden, die Flugtickets gekauft. Das war im vergangenen Frühjahr. Dann kam Corona. Die Grenzen dicht, Flüge gestrichen, Botschaften geschlossen. Und die Visa verfallen nach drei Monaten. Den gesamten Sommer hindurch bangte Mohammed S., bis im November die Visa neu ausgestellt wurden.

Seit zehn Tagen sind sie jetzt in Jena, beginnen sich heranzutasten an das neue Leben. Eine Schule für die Kinder ist schon gefunden, ein Gesprächstermin vereinbart. Es wird nicht einfach, sagt Mohammed S. Aber sie sind in Sicherheit.

Infos über den Verein: www.thueringer-fluechtlingspaten.de