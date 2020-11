Erweiterter Lockdown: Verband lehnt längere Weihnachtsferien ab

Der Verband kinderreicher Familien Thüringen lehnt eine Verlängerung der Weihnachtsferien ganz entschieden ab. Die entsprechende Forderung des Thüringer Lehrerverbandes stoße bei den Familien auf Unverständnis und Ablehnung, sagt Geschäftsführerin Katrin Konrad, selbst Mutter von vier Kindern. Es sei berufstätigen Eltern nicht zu vermitteln, wie sie jetzt noch die Betreuung schulpflichtiger Kinder gewährleisten sollten. Bei den meisten seien längst sämtliche Urlaubstage aufgebraucht und hätten sich Minusstunden auf Arbeitszeitkonten angehäuft. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Drei Tage Unterrichtsausfall – das bedeute drei Tage Verdienstausfall für Familien. „Das den Familien gerade zu Weihnachten zu vermitteln ist schwierig“, sagt Konrad. Solange es vom Gesetzgeber keinen finanziellen Ausgleich für verlängerte Weihnachtsferien gebe, lehne der Verband weitere Ferientage ab.

„Unfassbare Ignoranz“ - Thüringer Lehrervertreter enttäuscht von Corona-Beschlüssen

Schon in „normalen“ Jahren sei es für berufstätige Eltern ein Kunststück, mit dem eigenen Urlaubsanspruch die Ferientage der Kinder abzudecken. Das gelinge nur, wenn Großeltern einspringen oder Ferienangebote etwa von Horten oder Jugendeinrichtungen genutzt werden könnten. Das, was der Lehrerverband jetzt fordere, sei nur für Lehrer machbar, nicht aber für Eltern, die nicht als Lehrer arbeiten und jetzt auch nicht regulär Urlaub geplant hätten.

Die Lobbyarbeit, die für Lehrer betrieben werde, sei mit Blick auf viele andere Berufsgruppen, die engen Kontakt zu Menschen haben und teils nicht nur bis Heiligabend, sondern an jedem Tag im Jahr arbeiten müssten, „kaum auszuhalten“. „Wir brauchen keine Sonderprogramme für Lehrer“, findet die Geschäftsführerin des Verbandes kinderreicher Familien. „Wichtiger wären flächendeckende Testungen für Schuler und Lehrer, wenn positive Fälle in der Klasse auftreten, und nachvollziehbare Quarantäne-Regelungen durch die Gesundheitsämter.“

Auch der Vorschlag der SPD-Landtagsfraktion, die beweglichen Ferientage für einen früheren Ferienbeginn zu nutzen, damit kein Unterricht zusätzlich ausfällt, laufe ins Leere. Denn Eltern hätten nicht die Möglichkeit, Urlaubstage aus dem nächsten Jahr quasi vorzuziehen, wenn die 2020er Urlaubstage schon aufgebraucht sind.

Der DGB Hessen-Thüringen fordert die Politik auf, Eltern von Kindern unter 16 Jahren einen Anspruch auf bezahlte Freistellung für zusätzliche Ferientage zu ermöglichen. Die Bitte an Arbeitgeber, Beschäftigten unbürokratisch Homeoffice zu ermöglichen, lehnt die Gewerkschaft ab: „Mittlerweile wissen alle, dass Homeoffice und Kinderbetreuung nicht miteinander vereinbar sind. Eltern reiben sich auf und haben das Gefühl, weder den Kindern noch der Arbeit gerecht zu werden. Wenn der Staat die Schulen schließt, muss er sich auch um die Konsequenzen für die Familien kümmern. Diese müssen von Erwartungshaltungen und Druck befreit werden – insbesondere in der Vorweihnachtszeit! Hinzu kommen die Beschäftigten, für die es schlicht nicht möglich ist, Home Office zu nehmen – zum Beispiel in der Pflege, in der Produktion oder im Handel“, sagt Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen.

Eine nicht repräsentative kleine Umfrage unter Müttern in Apolda hat ein differenziertes Bild zur Frage, ob ein früherer Start in die Weihnachtsferien möglich ist, ergeben: „Organisatorisch wäre das prima für mich“, sagt eine Frau, die damit kein Problem hätte. „Ich hätte keine drei Tage Urlaub übrig“, meint eine andere und verweist darauf, dass berufstätige Eltern Anfang des Jahres oder sogar noch früher ihren Urlaub für das gesamte Jahr planen müssten und alle Tage längst verteilt seien. „Wir wären aufgeschmissen“, betont sie.

Für eine weitere Mutter wäre die Betreuung an zusätzlichen Ferientagen nur deshalb kein Problem, weil sie gerade in Kur war und daher den eigentlich für diese Zeit geplanten Urlaub nicht nehmen konnte. Eine vierte ist regelrecht empört: „Ich glaube, langsam nimmt das überhand“, sagt sie und fragt: „Was sollen bitte zwei Tage bewirken?“

Zweifel hat auch eine Mutter, die die Betreuung nur durch familiären Rückhalt hinbekäme. Sie fragt sich aber zugleich, ob das in Zeiten verschärfter Kontaktbeschränkungen „Sinn und Zweck sein sollte, Großeltern usw. einzubinden“. Für andere Eltern wären längere Ferien nur dann akzeptabel, wenn sich dadurch eine längere Schulschließung wie im Frühjahr verhindern ließe. Sie bedauern aber zugleich, dass „weitere coronabedingte Einschränkungen wieder die Kinder treffen“, die schon während des ersten Lockdowns am meisten gelitten hätten.