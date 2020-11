100.000 Schnelltests für Beschäftigte in Thüringer Kitas und Schulen

100.000 Schnelltests will das Land Thüringen für Beschäftige in Kitas und Schulen einsetzen. (Symbolfoto)

Erfurt. In Thüringen soll von Anfang Dezember an Antigen-Schnelltests eingesetzt werden, um die Beschäftigten an Schulen und Kindergärten auf eine Corona-Infektion zu testen.

Das Thüringer Bildungsministerium will von Anfang Dezember an Antigen-Schnelltests einsetzen, um die Beschäftigten an Schulen und Kindergärten auf eine Corona-Infektion zu testen. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) habe man eine Vereinbarung zur Beschaffung von 100.000 solcher Tests getroffen, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog