46 Neuinfektionen am Wochenende im Kyffhäuserkreis

Die drei mobilen Abstrichteams sowie die beiden Abstrichzentren – das Gesundheitsamt in Sondershausen und das alte Gymnasium in Bad Frankenhausen – arbeiten unter Hochdruck.

Am Wochenende vermeldete das Landratsamt im Kyffhäuserkreis weitere 46 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen – 20 am Samstag sowie 26 am Sonntag. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle erhöht sich damit auf 248. Wie der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele, informierte, seien darunter sieben Schüler der Grundschule in Wiehe. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.