Arnstadt. Die Zahl der Ansteckungen nimmt massiv zu. Allein in Thüringen gab es in den vergangenen 24 Stunden 98 Neuinfektionen. Das RKI spricht von einem „beschleunigten Anstieg“.

98 Neuinfektionen mit Coronavirus in Thüringen innerhalb von 24 Stunden

In Thüringen sind innerhalb von 24 Stunden 98 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit seien nun seit Beginn der Pandemie insgesamt 5131 Fälle registriert worden. In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich laut Gesundheitsministerium derzeit 19 Patienten. 4220 Menschen gelten unterdessen nach Schätzungen als genesen. Die Zahl der an oder mit einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen blieb im Vergleich zum Vortag bei 203 konstant (Stand: 21. Oktober, 12 Uhr). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog